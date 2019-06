Música e gastronomia “invadem” o castelo de Silves

Os Sunset Secrets – Quintas do Castelo regressam a Silves em mais uma edição, que terá início no próximo dia 27 de junho, terminando a 1 de agosto. Esta iniciativa da Câmara Municipal de Silves, que tem lugar pelo sexto ano consecutivo, decorrerá às quintas-feiras, entre as 17h00 e as 23h00, no castelo de Silves.

Diversos estilos musicais – entre os quais o fado, jazz, country ou blues – irão passar por este espaço emblemático da cidade nestes finais de tarde.

A programação arranca no dia 27 de junho com a Orquestra de Jazz do Algarve (jazz clássico), seguindo-se o fado com Ricardo Martins a convidar Sara Gonçalves (4 de julho), Deep:Her (indie/trip hop) no dia 11 de julho, Nanook plays the Blues (blues e rock) a 18 de julho, Daniel Kemish (folk/country) no dia 25 de julho e, finalmente, Senza (fusão lusófona/músicas do mundo), a 1 de agosto.

Como é já habitual, a gastronomia e os produtos da terra – com destaque para a Laranja de “Silves Capital da Laranja” e para os “Vinhos de Silves” – marcarão presença nestes serões, com momentos de promoção de produtos locais e demonstrações gastronómicas, aos quais a organização promete que os visitantes não ficarão indiferentes.

Além disso, todos os momentos musicais serão complementados com massagens relaxantes e um espetáculo de dança oriental, com a bailarina Mónica Pereira.

Os bilhetes de entrada nos Sunset Secrets têm um custo de cinco euros para o público em geral, enquanto os residentes no concelho beneficiam de um preço especial de dois euros. Crianças até aos 10 anos (inclusive) terão entrada grátis. A lotação máxima é de 500 pessoas.