Nova direção da delegação de Olhão da Cruz Vermelha toma posse

A nova direção da delegação de Olhão da Cruz Vermelha Portuguesa tomou posse no dia 28 de junho, presidida por Joaquim Ramalho, anunciou a instituição.

O ato da tomada de posse foi presidido pelo Delegado Regional da Cruz Vermelha Portuguesa e contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina e da diretora do Centro Distrital da Segurança Social, Margarida Flores.

Joaquim Ramalho, no seu discurso, apontou como objetivo da sua nova direção “dar continuidade à obra humanitária que a delegação tem vindo a prosseguir há décadas”, além de promover “o reforço da capacidade interna para alargar as áreas de apoio social aos concidadãos olhanenses mais desfavorecidos” e de “reforçar as parcerias com todas as entidades envolvidas no desenvolvimento social local”.

Outro dos objetivos será “promover uma maior participação da comunidade olhanense na ação humanitária e na projeção dos princípios e valores do humanitarismo”.

Composição:

– Joaquim Ramalho (Presidente)

– Ana Isabel Moleiro Jacinto Ferreira (Vice-Presidente)

– Alberto Manuel Dias Mestre (Vice-Presidente)

– Rui Augusto Martins Cardoso (Tesoureiro)

– Gertrudes Rosa Dias Rosado Souto D’Assis (Vogal)

– Célia da Conceição Baptista Neves (Vogal)