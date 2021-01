Novo confinamento fecha os três casinos do Algarve

O Grupo Solverde anunciou que vai encerrar a partir de hoje toda a atividade dos Casinos do Algarve, nas povoações de Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha, bem como dos outros casinos que detém em território nacional, devido ao atual período de confinamento.

“De acordo com a recente Resolução do Conselho de Ministros, através da qual foi anunciado um novo confinamento para suster o agravamento da Covid-19, o Grupo Solverde comunica o encerramento de todos os seus Casinos, com efeito a partir da meia noite de quinta-feira”, informa o Grupo.

Este encerramento é válido para o Casino Espinho, Casino Chaves e também para os Casinos do Algarve (Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha).

O Grupo Solverde garante que manterá a cooperação com as autoridades nacionais, adotando sempre as medidas que forem necessárias, com o objetivo de ajudar a travar a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal.

