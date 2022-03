Novo percurso dá a conhecer a fauna e flora das dunas de Cacela

A partir do próximo dia 03 de abril, domingo, e até outubro, terá a oportunidade de participar na iniciativa “Passos Contados: Fauna e flora nos sistemas dunares de Cacela” – uma série de passeios pedestres de interpretação da paisagem.

No dia 03 de abril, o ponto de encontro é às 09:30, na Manta Rota (em frente ao antigo Casino). O percurso será orientado pelas biólogas Paula Moura e Ana Moura, que aconselham os participantes a levar binóculos para a observação de aves na ribeira do Álamo.

Os sistemas dunares são importantes na proteção da faixa costeira. No entanto, a crescente pressão humana provoca a destabilização sobre estes ecossistemas. Assim, este percurso pretende sensibilizar para a importância da conservação deste habitat e dar a conhecer a sua biodiversidade.

A organização convida os participantes a descobrirem “as espécies e as suas adaptações que ocorrem nas dunas de Cacela e a conhecer melhor este sistema tão importante e, simultaneamente, tão frágil”.

Os percursos realizam-se aos sábados ou aos domingos, entre abril e outubro.

Os pontos de encontro são em Santa Rita no CIIPC (antiga escola primária), na Manta Rota (em frente ao Antigo Casino) ou em Cacela Velha (junto à cisterna), consoante o percurso.

Para os passeios diurnos, os participantes poderão levar merenda, cantil com água, calçado confortável, roupa leve, chapéu e protector solar.

As inscrições podem ser feitas no Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela e na Antiga Escola Primária de Santa Rita, através do contacto 281952600 ou do e-mail ciipcacela@gmail.com. O valor da inscrição é de cinco euros.

O projeto conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela.