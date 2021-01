Novo posto de testes de covid-19 no Hospital de Gambelas

A partir do dia 1 de fevereiro entrará em funcionamento um novo posto de testagem de covid-19 no Hospital Particular de Gambelas, em Faro, em parceria com a Unilabs, anunciou a unidade de Saúde.

Os testes podem ser realizados nos formatos RT-PCR com zaragatoa) ou antigénio através de análises de sangue e os resultados ficam disponíveis cerca de duas horas após a testagem, dentro do horário de funcionamento.

Este posto funciona em modo walk-thru, ou seja, com acesso a pé, e funciona todos os dias entre as 08:30 e as 17:30.

As marcações podem ser feitas através dos telefones 282 420 400, 222 401 401 ou do website.

Está também disponível o sistema drive-thru, no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, de segunda a domingo entre as 09:00 e as 18:00.

