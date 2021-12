O ano da vacina que não derrubou o vírus

Foi o segundo ano dominado pelo covid-19. E também pela vacina, que deveria conferir a esperada imunidade de grupo, que afinal não chegou mesmo com a nossa disciplina de “país mais vacinado do mundo”. No Algarve a disciplina foi menor, há menos gente vacinada. Na política, as autárquicas ditaram o crescimento das câmaras PS. Na economia, prepara-se a bazuca. A retoma económica lá vai avançando, por entre os pingos do vírus. Aqui, no JA, 2021 foi um ano triste: no último mês do ano, o nosso diretor, Fernando Reis, deixou-nos para sempre

Janeiro



A região algarvia preparava-se para entrar na terceira vaga da pandemia de covid-19, com o aumento do número de casos positivos da doença e seis concelhos a atingir a meta de risco elevado de contágio.



Nascida às primeiras horas de 2021 no Hospital de Faro, o bebé do ano no Algarve é uma menina. Chama-se Mariana Markovic Guerra e é filha de mãe de nacionalidade sérvia e de pai português, residentes em Albufeira.



Faleceu o escultor João Cutileiro aos 83 anos. O artista, que conta com várias obras disseminadas por algumas cidades e vilas do Algarve, estava internado num hospital em Lisboa, devido a graves problemas respiratórios relacionados com um enfisema pulmonar.



O antigo futebolista internacional holandês Edgar Davids foi anunciado como novo treinador do Olhanense.



Três anos depois do último grande fogo em Monchique, que destruiu mais de 16 mil dos 41 hectares da sua floresta, o município tem um plano de prevenção dos grandes fogos, em conjunto com o concelho de Silves. É um projeto pioneiro a nível nacional e custará no mínimo 20 milhões de euros.



A CCDR/Algarve anunciou que os fundos comunitários deverão duplicar nos próximos sete anos por comparação com os 570 milhões de euros do quadro comunitário de apoio 2014/2020, atingindo 1200 milhões de euros no final de 2027.



Começa a vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos dos concelhos de Tavira e Albufeira, os dois municípios que tinham, à data, uma maior incidência do vírus.



O Algarve registou em 2020 o pior ano turístico de que há memória, quer em taxas de ocupação, quer quanto a resultados económicos, caindo de mais de 24 milhões de dormidas em 2019 para 8,7 milhões no ano passado.



Começou ao largo de Alvor a sementeira do primeiro viveiro de amêijoas em mar aberto do mundo. Um projeto, que globalmente já ia em seis milhões de euros, visa a sementeira, engorda e apanha de amêijoa, em pleno mar aberto, numa estrutura de 100 hectares, a 5 km da costa. Produzirá 600 toneladas de amêijoa.



Os hoteleiros algarvios acreditam que a recuperação do dinamismo turístico da região, pode levar de três a cinco anos.



O Algarve ajudou a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, com 57% dos sufrágios.

Fevereiro



O valor médio da alfarroba quase triplicou desde 2017 até hoje. A procura de polpa para farinhas está em ascensão, mas é a semente que promove o produto e forma o seu preço final.



A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, foi um dos não profissionais de saúde a ter direito, com carácter prioritário, à vacina contra a covid-19, invocando a sua condição de voluntária do serviço de apoio social existente no hospital de campanha instalado no pavilhão Arena.



Sérgio Vieira chegou a acordo com o Farense para o fim da sua relação contratual, após resultados negativos da equipa.



Em entrevista ao JA, o coordenador da luta contra a covid-19 no Algarve, Jorge Botelho, revelou que o distrito estava a receber largas dezenas de doentes de outras regiões.



Com os palcos vazios, bilhetes longe de esgotar e discotecas fechadas, vários profissionais do mundo da arte do Algarve revelaram ao JA que há artistas a passar fome.



O edifício da RTP em Faro e o terreno envolvente onde funciona a delegação do Algarve da televisão e rádio pública foram classificados como monumento de interesse municipal.



A Praça de Touros de Albufeira, a única fixa no Algarve, encerrou definitivamente as portas e os novos proprietários planeiam reabilitar o complexo urbanístico.



O segundo confinamento, em janeiro, pôs à prova as respostas do Algarve na área da saúde mental. Aumentam as depressões, ansiedades, tendências suicidas. Prevendo o pior, logo no primeiro confinamento, as autoridades de saúde reforçaram os canais de atendimento na área da saúde mental.



A captação de água no rio Guadiana, a instalação de centrais de dessalinização, o reaproveitamento das águas residuais tratadas e o controlo das perdas são os principais meios previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, com 200 milhões de euros, para resolver o problema da falta de recursos hídricos na região, que é omisso quanto à barragem da Foupana.



A construção da ponte entre Alcoutim e a localidade espanhola de Sanlucar del Guadiana, prevista pelo Governo no Plano de Recuperação e Resiliência, é o “cumprir de um sonho” com “muitos anos” para o presidente da autarquia, Osvaldo Gonçalves.

Março



A cobertura de redes de comunicações de alta velocidade fixas no Algarve é inferior à média do País, tal como no Alentejo.



Foi anunciada a subida do preço da água no Algarve para sustentar projetos de eficiência hídrica na região, um aumento que “não será grande”, mas que será suportado também pelos grandes consumidores da agricultura e golfe.

O JA entrevistou Luís Camarada, um jovem pastor que aos quatro anos começou a ir para o campo com o seu bisavô e gado. Um ano depois comprou a sua primeira cabra e a partir daí nunca mais parou. Agora, com 18 anos, abandonou a escola e acompanha diariamente mais de 60 cabeças de gado, por terras do interior do concelho de Castro Marim.

