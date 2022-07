Obras da ciclovia que vai ligar Castro Marim à Praia Verde já arrancaram

Já estão em curso as obras da ciclovia que ligará Castro Marim à Praia Verde, um investimento estimado em cerca de 900 mil euros.

Localizada na EN 125-6, a via de acesso à freguesia de Altura e à EN 125, a ciclovia terá uma extensão de cerca de cinco quilómetros e a sua criação será paralela ao lançamento de uma empreitada para repavimentação integral da via.

Segundo a autarquia, seria “desejável” que a rotunda da Praia Verde “fosse feita em simultâneo pelas Infraestruturas de Portugal, atendendo a que o remate da ciclovia é precisamente pensado em conformidade com o projeto da rotunda”.

Esta é uma obra enquadrada no PO CRESC Algarve 2020, cofinanciada a 50% pelo FEDER, no âmbito do PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável). Os trabalhos inerentes à valorização da EN 125-6 não estão incluídos neste financiamento, por não se enquadrarem no plano de ação.

Este é o segundo troço de um projeto integrado de sustentabilidade ambiental que o município de Castro Marim promove como Triângulo Verde: Vila Real de Santo António – Castro Marim – Praia Verde. A ciclovia, que fechará o circuito, será um troço da Ecovia do Litoral e do EuroVelo, promovida pela CCDR Algarve e pela AMAL.

A criação de novas infraestruturas cicláveis enquadra-se nas políticas ambientais e de sustentabilidade do município de Castro Marim, que tem estado a trabalhar também na senda da descarbonização e da eficiência energética.

Em concurso está ainda a execução de iluminação solar da Ciclovia da Lezíria (primeiro troço do Triângulo Verde), uma intervenção avaliada em 310,000.00 euros.