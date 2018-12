Obras da Gulbenkian integram exposição no museu de Portimão

No dia 8 de dezembro, às 18h00, inaugura no Museu de Portimão a exposição realizada em conjunto com a Fundação Calouste Gulbenkian – “Lugares Paisagens Viagens”, que, através do seu projeto “Gulbenkian Itinerante”, inicia, em parceria com cinco instituições nacionais, a divulgação das suas coleções precisamente em Portimão.

“Curtas citações retiradas dos livros do diplomata portimonense e antigo Presidente da República Portuguesa Manuel Teixeira Gomes surpreendem os visitantes ao longo da exposição, estabelecendo conexões, redescobrindo pontos de contacto, alargando possíveis interpretações, num inesperado diálogo com as obras dos vários autores e coleções da Fundação Calouste Gulbenkian, do museu de Portimão e de colecionadores locais, contrapondo ou aproximando um eventual sentido literário à plasticidade das imagens”, realçam os promotores da exposição.

A mostra, integrada nas comemorações do Dia da Cidade, poderá ser visitada à terça-feira, das 14h30 às 18h00 e de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 18h00. Aos sábados, o museu de Portimão tem entrada gratuita entre as 10h00 e as 14h00.

JA