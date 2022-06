Obras de reabilitação da cobertura do mercado já começaram

A Ambifaro anunciou esta sexta-feira, dia 03, que foram iniciadas as obras de reabilitação da cobertura do mercado municipal, que “há muito deixou de dar a resposta mais adequada”, sobretudo quando chovia com intensidade.

Segundo a empresa de gestão de equipamentos municipais de Faro, a situação causava “a ocorrência de inundações em alguns pontos do edifício, incluindo áreas comuns e dependências de operadores, avarias de equipamentos elétricos e outros transtornos”.

A empreitada, que custará cerca de 89 mil euros, “consiste na reparação das caleiras e tubos de queda do edifício, substituição das telas de impermeabilização e retificação das juntas de dilatação em todos os pisos”.

“Para além destes trabalhos, a empresa contratada irá corrigir as pendentes para garantir um melhor escoamento das águas da chuva e reparar revestimentos, alvenarias e outros elementos do edifício que se encontram seriamente danificados e incapazes de cumprir com eficácia a sua missão”, lê-se na nota.

Apesar de o edifício ter apenas 15 anos, “são diversas as patologias de que enferma e que estão a acelerar a degradação do edifício, não só no exterior como no seu interior”, conclui a Ambifaro.