Ocean Film Tour vai passar por Faro e Portimão

O Ocean Film Tour é um evento cinematográfico dedicado aos oceanos e vai passar por Portimão no dia 27 de outubro e por Faro, no dia 29 de outubro, divulgou a organização.

Em Portimão, no dia 27 de outubro, o evento terá lugar no Algarcine Portimão às 19:00 horas, enquanto que em Faro, no dia 29 de outubro, será o Grande Auditório da Universidade do Algarve a receber o evento pelas 20:00 horas.

Em exibição estão quatro documentários alusivos ao mar: “The Weekend Sailor”, “Paradigm Lost”, “Sonic Sea” e “Chasing The Thunder”.

Esta é a terceira vez que o International Ocean Film Tour está em digressão por Portugal. Para a organização, este é um evento dedicado aos amantes dos oceanos e que traz para o grande ecrã a beleza e o fascínio do mar.

Para além da exibição dos filmes, cada evento também contará com um programa de apoio com anfitriões, ONGs convidadas e o sorteio de prémios. Os bilhetes podem ser comprados no site ou na bilheteira no dia do evento.

