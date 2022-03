Oficinas de Escultura realizam-se em Lagoa no 3.º sábado de cada mês

A Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues, em Lagoa, promove as Oficinas de Escultura em Grés que se realizam ao terceiro sábado de cada mês entre as 15:00 e as 18:00.

Nas Oficinas, os participante terão a oportunidade de explorar “a criação da forma, ao mesmo tempo que exploram as imagens do mundo e de nós próprios, podendo assim, desconstruir estereótipos e preconceitos”.

O objetivo passa por conceder aos participantes as bases da iniciação à Escultura, que poderão mais tarde prosseguir para a aquisição de novos conhecimentos e competências plásticas.

Sandra Afonso, licenciada em Artes Plásticas e Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, será a mentora das Oficinas.

A participação nas Oficinas de Escultura em Grés tem um custo associado, que inclui os materiais e está sujeita a inscrição prévia para o e-mail escola.artes@lagoa.pt (mínimo quatro pessoas e máximo oito).