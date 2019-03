Olaria e cerâmica dão vida a Loulé

Tem início amanhã, pelas 18h00, no edifício do Ateneu Comercial e Industrial de Loulé, o Ciclo de Conversas “Ofícios, memórias com futuro “. Uma iniciativa do Município de Loulé, através do projeto Loulé Criativo, que tem por objetivo partilhar, refletir e projetar ideias em torno dos ofícios tradicionais.

Estas conversas pretendem juntar diferentes gerações de artesãos à volta de temas comuns, relembrando o passado dos ofícios ao mesmo tempo que se perspetiva o futuro dos mesmos. Têm uma periodicidade mensal e iniciarão com uma abordagem à Olaria e a Cerâmica.

Após um primeiro ciclo de conversas com mestres de diferentes ofícios, que em 2014 antecederam o processo de reativação e valorização, hoje este novo ciclo procura juntar o testemunho de memórias do passado, com a reflexão sobre o presente e o lançar perspetivas sobre o futuro.

O passado da Olaria e Cerâmica em Loulé está associado à produção de vasilhame diverso para a casa, para o transporte da água, apetrechos para a pesca, materiais para a construção de casas. Os oleiros e ceramistas dão hoje continuidade aos saberes de algumas dos ofícios associados ao barro, produzindo louças e múltiplas peças, umas mais comuns, outras mais criativas e com design.

A sensibilização e formações em curso, a par do trabalho de desenvolvimento criativo de ceramistas e oleiros em atividade, permitem perspetivar a continuidade e sonhar futuros. Estas conversas são de entrada livre.