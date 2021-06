Olhão celebra Dia do Pescador com homenagens aos homens do mar

A Câmara Municipal de Olhão homenageou os “homens do mar” do concelho a 31 de maio, no Dia do Pescador, com uma cerimónia de entrega de distinções, informa a autarquia.

O Auditório Municipal de Olhão foi palco da cerimónia, onde foram entregues prémios aos profissionais do setor das pescas e da aquacultura do concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, referiu que “este dia assume-se como um marco relevante para o nosso concelho, onde o mar e a ria Formosa estão na génese do seu povo e representam o sustento de muitas famílias, através da pesca e da aquacultura, atividades que sabemos conjugar como ninguém com as da restauração, da hotelaria, do turismo e da investigação científica”.

“Tem sido um período de adaptações, com constantes alterações. Foi necessária uma reinvenção para que fosse possível avançarmos em segurança, determinação e esperança de que, juntos, vamos conseguir ultrapassar este enorme obstáculo que é a pandemia”, acrescenta.

O autarca revelou ainda que através do Gabinete de Apoio ao Empresário, serão injetados cerca de 4,5 milhões de euros na economia local.

Já em relação à renovação das licenças dos viveiristas, António Miguel Pina garantiu que “o município vai continuar a lutar para que seja criado um regime de exceção para o procedimento relativo às novas concessões e à renovação das concessões existentes”.

No sábado, dia 29 de maio, decorreu ainda no mesmo local uma sessão acerca das alterações climáticas e à pesca em Portugal, com participação da especialista Martim Granje e do investigador da Francisco Leitão.

No mesmo dia, foi inaugurada a nova lota da Fuseta, com a participação da secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho.

