Olhão convida medalhados olímpicos nacionais a visitar o concelho

O Município de Olhão convidou todos os atletas portugueses medalhados nos Jogos Olímpicos de Tóquio para um fim de semana em Olhão, onde terão oportunidade, para além de descansarem após a sua árdua prestação nas olimpíadas, de “conhecerem as maravilhas naturais, gastronómicas e arquitetónicas do concelho”, anunciou a autarquia.

O convite, enviado esta manhã ao presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, é uma forma de agradecimento a estes atletas portugueses pelo seu esforço e dedicação, que culminaram com um desempenho brilhante em Tóquio e elevaram ainda mais o nome de Portugal.

Desta forma, nos dias 18 e 19 de setembro, os atletas portugueses medalhados nos Jogos Olímpicos terão oportunidade de recuperar energias, mas também de passear de barco na ria Formosa, conhecer o centro histórico da cidade e a sua arquitetura única no mundo, trilhar o Caminho das Lendas, conhecer a Quinta de Marim – sede do Parque Natural da Ria Formosa – e de degustar as iguarias da gastronomia de Olhão, nomeadamente os seus mariscos e bivalves.

De acordo com mo comunicado da autarquia, trata-se de “uma forma de todos os olhanenses reconhecerem e agradecerem o desempenho destes campeões”.

