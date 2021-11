Olhão investe mais de 15 mil euros na vacinação

A autarquia de Olhão reforçou, até final do ano, o investimento na vacinação da população do concelho contra a covid-19, em 15.500 euros, com o objetivo de sensibilizar os olhanenses, sobretudo a faixa elegível para a 3.ª dose, para a importância da vacinação, quer contra a covid-19, quer contra a gripe sazonal.

Desta forma, o município pretende proteger a economia local, mas também as famílias olhanenses, dos efeitos negativos da eventual tomada de medidas mais restritivas, sobretudo durante a quadra natalícia que se avizinha.

Este investimento do município, que ascende, só nos meses de novembro e dezembro, aos 15.500 euros, traduz-se na manutenção em funcionamento do Centro de Vacinação, que continuará aberto, ao contrário do que acontece em muitos municípios, que escolheram fechar estas estruturas, concentrando a vacinação contra a covid-19 e a gripe nos centros de saúde.

O objetivo é evitar a sobrecarga do Centro de Saúde, ao mesmo tempo que se proporciona melhores condições aos utentes.

O município voltou, também, a aderir ao Programa Vacinação SNS Local, através do qual a população elegível pode deslocar-se a uma das farmácias aderentes para que lhe seja ministrada gratuitamente a vacina da gripe.

Por último, foi criado um call centre, onde uma equipa de funcionários municipais está a contactar a população mais idosa, no sentido de simplificar a comunicação com estas pessoas e intensificar os agendamentos.

Este esforço, dividido em três frentes, por parte da autarquia será reforçado por uma campanha de marketing, com o objetivo de fazer chegar a mensagem da importância do reforço da vacinação ao maior número de pessoas possível.

Vários atletas de destaque do concelho foram convidados a participar neste desígnio, e o resultado foi um vídeo que será apresentado ainda esta semana, onde os participantes apelam à proteção desta faixa mais idosa da população.

Sob o lema “A vacinação não pode ser levada na desportiva”, os olhanenses são convidados a agendar online a administração da 3.ª dose (https://covid19.min-saude.pt/pedido-de- agendamento/), ou a comparecerem no Centro de Vacinação sem marcação, para usufruírem da modalidade Casa Aberta.

PUB