Olhão: “Pirata” informático que também fazia assaltos é preso

Foi, esta semana, presente ao Juízo de Instrução Criminal de Faro, um homem de 38 anos, indiciado pela prática de crimes de furto, crimes de burla informática, crimes de falsidade informática e crime por uso de arma proibida, anunciou a Comarca de Faro.

A ação judicial ocorreu quinta-feira, dia 4, com base em mandados de detenção emitidos pelo Procurador da República da seção de Olhão do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).

O detido introduzia-se em estabelecimentos de restauração, habitações, autocaravanas e automóveis, através do arrombamento de janelas e de portas, entre julho de 2020 e agosto de 2021, na cidade de Olhão, durante a noite. No interior, o detido apoderava-se de dinheiro, cartões bancários, objetos com valor económico, aparelhos eletrónicos e de cozinha. Para além disso, era através do sistema “contactless” que efetuava compras com os cartões roubados.

Em setembro, na cidade de Olhão, o detido foi até intercetado pela PSP na posse de um bastão extensível.

O Ministério Público requereu e foi aplicado ao detido a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação criminal da tutela do Ministério Público está a cargo da PSP, entidade que procedeu à detenção.

PUB