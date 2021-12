Oliveira com 2225 anos está no Algarve e é candidata a árvore europeia

O Aldeamento Pedras D’el Rei, em Tavira, apresentou a candidatura da sua Oliveira Real com 2225 anos a Árvore Europeia do Ano 2022. A Oliveira Real, plantada no tempo dos romanos, integra os jardins do Aldeamento Pedras D’el Rei e é um dos pontos de maior atração para os turistas.

Muitos séculos passaram, e a Oliveira Real presente no Aldeamento Pedras D’el Rei, resistiu e continua a encantar quem visita o empreendimento. Com 10,3 metros de altura e 11m de perímetro do tronco, foi classificada em 1984 como uma árvore de interesse público, e é agora nomeada para ser eleita a Árvore Europeia do Ano 2022.

A árvore com mais votos irá representar Portugal no concurso europeu TREE OF THE YEAR 2022. As votações estão abertas até ao dia 5 de janeiro de 2022, sendo a árvore vencedora anunciada no dia 6 de janeiro.

O respeito pela natureza e a convivência em harmonia com o meio ambiente local são as prioridades do Aldeamento Pedras D’el Rei, que tem a preservação da Oliveira Real como uma missão.

Para votar na Oliveira Real para ser a Árvore do Ano 2022 basta clicar aqui.

PUB