Open de Loulé de natação com novo recorde nacional no feminino

O Open de Loulé de natação terminou no domingo com um novo recorde nacional na estafeta feminina 4×100 metros estilos, um dia depois de outra equipa lusa ter fixado um novo registo máximo em 4×100 livres.

Camila Rebelo, Catarina Monteiro, Victoria Kaminskaya e Francisca Martins terminaram hoje a prova em segundo lugar nas Piscinas Municipais de Loulé, atrás de uma equipa espanhola, fixando um novo máximo nacional nos 4.12,62 minutos.

Francisca Martins registou ainda outro recorde nacional, de juniores sub-17, nos 200 metros livres, com 2.03,11, no último dia de três de competições, juntando nadadores portugueses, espanhóis e brasileiros.

A estafeta 4×100 metros estilos masculina venceu o a prova, mérito de Gabriel Lopes, Miguel Nascimento, Francisco Quintas e Tomás Lopes, com João Costa a somar novo primeiro lugar nos 100 metros costas.

A classificação geral por equipas deixou Portugal no segundo lugar, com 954 pontos, distante de Espanha, primeira com 1.626, mas também do Brasil, com 473, com os lusos a somarem um total de 45 pódios ao longo dos três dias, oito delas com triunfos.

Esta competição trouxe até Loulé cerca de 80 nadadores que voltaram recentemente aos trabalhos de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio do próximo ano.

Devido à pandemia de covid-19, o evento decorreu sem público, mas assegurando todas as condições de segurança sanitária para os participantes, com a atribuição do selo “Portugal a Nadar Seguro”, entregue pela Federação Portuguesa de Natação à Câmara Municipal de Loulé.

Todas as equipas e respetivos membros das equipas técnicas participantes nesta competição realizaram testes de diagnóstico à covid-19, num total de 120 pessoas.