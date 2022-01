Ópera “Bastien e Bastienne” passa por Lagoa em janeiro

A ARTIS XXI e a Questão Repetida levam ao palco do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a Ópera “Bastien und Bastienne” de Mozart, num formato idealizado para adultos e crianças a partir dos 6 anos. O espetáculo realiza-se no dia 22 de janeiro às 19:00.

Sob a direção artística e musical de Elsa Mathei e encenação de João de Brito, a ópera “Bastien und Bastienne” de Wolfgang Amadeus Mozart está desenhada num formato acessível a todas as idades, a partir dos 6 anos e destina-se a alunos do Ensino Básico e Secundário, bem como a famílias e jovens que queiram explorar outras tipologias musicais.

Para as escolas, o espetáculo realiza-se no dia 21 de janeiro em dois horários: 11:00 e 14:00.

Esta é uma das primeiras obras compostas por Wolfgang Amadeus Mozart, baseada na peça de Jean Jacques Rousseau, Le Devin Du Village, composta quando o autor tinha apenas 12 anos.

“Bastien und Bastienne” é um Singspiel (uma ópera em que se alternam árias, duetos e trios com diálogos falados) com um ato e conta com a tradução do libreto dos Favart, por F. W. Weiskern – J. H. Müller e J. A. Schachtner.

O enredo conta a história de amor entre um jovem casal de camponeses, Bastienne e Bastien.

A nível cénico, o conceito plástico centra-se o Barlavento algarvio e na sua contemporaneidade, criando um ponto de identificação que tem como objetivo construir pontes para atrair o público mais jovem.