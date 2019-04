Operação de limpeza nas praias de Albufeira, Silves e Lagoa

Os municípios de Albufeira, Silves e Lagoa associaram-se à “Operação Praia Limpa 2019”, uma iniciativa do Zoomarine, que este ano, pela primeira vez, vai envolver em, simultâneo, os três municípios algarvios, com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da sustentabilidade dos ecossistemas marinhos.

A ação, que se realiza no próximo dia 12 de maio, entre as 9h30 e as 12h00, terá como palco várias praias dos três concelhos, sendo que as inscrições deverão ser efetuadas online, entre 8 de abril e 10 de maio. A organização espera dezenas de voluntários para ajudar nesta operação.

A “Operação Praia Limpa” teve início em 2017, em articulação com a “Operação Montanha Verde” e faz parte da iniciativa de responsabilidade ambiental “Together We Protect”, que visa remover, ao longo de vários quilómetros (ao nível da faixa costeira e dos fundos marinhos), detritos resultantes da ação humana, cada vez mais presentes nas nossas praias.

Em Albufeira, por exemplo, a ação irá decorrer na praia dos Salgados e Galé-Oeste, onde são esperados dezenas de voluntários, numa manhã (9h30/12h00) em que se pretende que muitas mãos amigas libertem o areal de plásticos, beatas, latas, restos de artes de pesca, partes de embarcações, pedaços de eletrodomésticos, entre outros resíduos perigosos.