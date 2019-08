Os vikings estão de regresso ao Algarve mil anos depois

Jogos de guerra entre muçulmanos e vikings, animação no castelo, manjares medievais e recriação de diversos rituais vikings vão levar os visitantes a recuar mais de mil anos. É a 10ª edição da Feira Medieval de Silves, que este ano terá lugar de 9 a 18 de agosto. A novidade deste ano é a introdução de alguns suportes tecnológicos

A décima sexta edição da Feira Medieval de Silves realiza-se, entre os próximos dias 9 e 18 de agosto, no centro histórico desta cidade algarvia. Serão 10 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve.

Segundo a organização do evento, que está a cargo da autarquia local, nesta edição vai ser recordada a antiga Xilb – que era o nome dado à antiga cidade de Silves durante o domínio muçulmano – e os vikings, “envolvendo-nos no ambiente político e bélico que se vivia no ano de 844, quando de Silves saiu em missão diplomática um embaixador, que de barco chegou ao território dos Majus (Vikings)”.

Refira-se que a partida do porto de Silves de Al-Gazalī, em missão diplomática à terra dos normandos no ano de 844, representa a mais antiga fonte escrita relativa a Silves, que foi, uma das mais distintas cidades do Gharb al-Andalus.

Assim, entre as 18h00 e a 1h00, os visitantes terão oportunidade de viver aventuras únicas: duas sessões por dia dos jogos de guerra entre muçulmanos e vikings, animação exclusiva no castelo, manjares medievais e experiências como a recriação de diversos rituais vikings (ritual de casamento, sacrifício humano aos deuses, ritual da águia de sangue e ritual fúnebre), que farão regressar os visitantes a outras épocas e perceber o que a cidade terá sido outrora.

Os bilhetes diários para a Feira Medieval de Silves custam 2 euros, sem copo, ou 3 euros, com copo. A entrada é gratuita para crianças até 1,30 metros ou 9 anos. Existe ainda uma pulseira de livre circulação que custa quatro euros (até ao dia 8 de agosto) ou 5 euros (depois desse dia). O aluguer dos trajes é de 3 euros para adultos e 2 euros para crianças.

Novas tecnologias são novidade em feira medieval

A presidente da Câmara de Silves, Rosa Palma, revela que a novidade desta edição será a introdução de alguns suportes tecnológicos, que ajudarão na experiência dos visitantes e lhes permitirão consultar o programa do evento, aceder ao site da autarquia na área da Feira Medieval e, também, dar a sua opinião sobre o evento.

“É uma forma de podermos estar mais perto dos visitantes e de procurarmos interagir de outro modo com eles. Igualmente, teremos mais pontos de animação e surpresas no fantástico cenário natural da cidade, que é perfeito para a realização deste evento e que contribuirão para cimentar o prestígio que o certame granjeou ao longo destes anos no Algarve, no país e até mesmo na Europa”, salienta a autarca.

Para além disso, acrescenta Rosa Palma, “o rio Arade será usado na recriação do desembarque viking e outros rituais deste povo também serão recriados: o casamento, os sacrifícios humanos aos deuses, o ritual da águia de sangue e o ritual fúnebre”.

“E também existirão novos elementos cenográficos, criados pelo nosso setor de carpintaria e desenhados pelos nossos técnicos de desenho, que darão um ar ainda mais medieval à cidade”, sublinha a presidente da câmara, classificando a Feira Medieval de Silves como “uma referência no que toca a este tipo de eventos, quer em Portugal, quer na Europa”…

