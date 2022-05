Países Baixos e Austrália vencem torneio de ténis em cadeira de rodas

Os Países Baixos e a Austrália venceram os títulos masculino e de juniores, respetivamente, do BNP Paribas World Team Cup, o Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas, que decorreu em Vilamoura entre os dias 2 e 8 de maio, anunciou a organização.

Ruben Spaargaren deu início à final com um triunfo por 6-3 e 6-2 contra Daniel Caverzaschi, enquanto de seguida coube a Tom Egberink vencer Martin De La Puente por 6-1 e 6-3.

Na outra final da jornada, a Austrália venceu a Grã-Bretanha por 2-1, erguendo assim o título de juniores, com a vitória de Riley Dumsday contra Joshua Johns por 6-1 e 6-1, mas os britânicos igualaram graças ao triunfo de Dahnon Ward perante Saalim Naser por 6-1 e 6-3.

Assim foi necessário o encontro de pares para coroar os novos campeões, com Dumsday e Naser a vencerem Ward e Andrew Penney por 6-1 e 6-4.

“Foi uma excelente semana. Ficámos muito contentes por regressar a Portugal, porque a Federação Portuguesa de Ténis tem feito um ótimo trabalho ao organizar vários eventos da Federação Internacional de Ténis, desde a nossa Assembleia Geral, em 2019, ao Campeonato do Mundo de Veteranos, no mesmo ano, e o Campeonato do Mundo de Young Seniores que acontecerá em agosto. Fazia todo o sentido organizar aqui a BNP Paribas World Team Cup pela primeira vez e depois de falar com os jogadores, os capitães e os representantes de cada país posso dizer que todos adorariam voltar, por isso espero que o possamos fazer no próximo ano”, afirma o presidente da Federação Internacional de Ténis, David Haggerty.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, refere que “temos recebido um feedback extremamente positivo de todas as entidades, de tal forma que a Federação Internacional de Ténis nos convidou, inclusive, a organizar novamente a World Team Cup no próximo ano. Teremos de fazer o balanço desta edição antes de tomarmos uma decisão, mas o feedback que estamos a receber é muito positivo. No primeiro ano em que organizámos a fase de qualificação optámos por Vilamoura por várias razões, entre as quais a qualidade das instalações e do hotel, a acessibilidade e as distâncias curtas, e este foi o culminar do investimento que fizemos na modalidade ao longo dos últimos anos e que hoje terminou com este sucesso bastante assinalável”.

- Publicidade -

Para o responsável pela Premier Sports e diretor do torneio, Pedro Frazão, os elogios recebidos “de todas as equipas e da Federação Internacional de Ténis, de tal forma que querem que organizemos novamente o Campeonato do Mundo no próximo ano. Segundo a ITF, esta foi a melhor edição de sempre e ouvir isso é um enorme motivo de orgulho não só para a Premier Sports, como para a Federação Portuguesa de Ténis e o país. Este é um evento muito trabalhoso, mas igualmente gratificante e não há melhor retorno do que receber elogios dos melhores jogadores do mundo, porque eles competem nos maiores torneios. Aproveito para agradecer a confiança da ITF e da FPT, que nos confiaram a organização do evento, e também aos patrocinadores e às instituições que nos ajudaram, como a Câmara Municipal de Loulé, o Centro Paroquial de Quarteira, a Associação Portuguesa de Deficientes e a Santa Casa da Misericórdia de Loulé. Sem estes contributos era impossível organizarmos o Campeonato do Mundo desta forma”.