PAN alerta autarca de Olhão para a prioridade de proteger a Ria Formosa

Alexandre Pereira, deputado municipal do PAN em Olhão, alertou o presidente da Câmara Municipal, António Miguel Pina, em sessão de Assembleia Municipal, para a importância de “dar o exemplo em questões ambientais”, mais precisamente na proteção e preservação da Ria Formosa.

De acordo com o PAN, tudo aconteceu na última sessão de Assembleia Municipal, quando o deputado do PAN pediu da palavra para questionar o presidente: “Após ter tido conhecimento de que o projeto de ampliação do porto de recreio de Olhão estava em consulta pública, manifestei publicamente, a 06 de fevereiro, a DISCORDÂNCIA em relação a esta obra. Por um lado, por ocupar o único espaço que ainda resta sem barcos na frente ribeirinha de Olhão e por outro, porque estes novos 102 lugares vêm contribuir para aumentar, ainda mais, a pressão sobre o já frágil ecossistema da Ria Formosa, uma vez que mais lugares implicam mais barcos a fustigar diariamente a nossa Ria, uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal”.

Em causa está o projeto de ampliação do porto de recreio de Olhão, que prevê a criação de mais 102 lugares de amarração, entre os quais 28 destinados a embarcações de maior dimensão, que esteve em consulta pública até ao dia 01 de março, com localização em frente aos mercados municipais, “o único espaço que ainda resta com vista desimpedida para a Ria”, refere Alexandre Pereira. “A ria não aguenta Sr. Presidente, a ria não aguenta” alertou Alexandre Pereira.