Parque escolar tem novos suportes para bicicletas

O município de São Brás de Alportel tem em curso os trabalhos de instalação de suportes para bicicletas no parque escolar são-brasense.

Trata-se de uma medida integrada na estratégia de promoção da mobilidade e do combate às alterações climáticas, realizada no âmbito do Plano Geral de Investimentos em Infraestruturas Escolares, que visa a promoção de estilos de vida saudáveis, a defesa do ambiente e o combate ao sedentarismo de alunos e profissionais docentes e não docentes que frequentam as escolas do concelho.

Nos últimos anos, as intervenções urbanísticas realizadas no concelho têm tido em consideração a importância da mobilidade e acessibilidade para todos os cidadãos, possibilitando aos portadores de deficiência, mas também aos idosos, às pessoas que usam carrinhos de bebé e todos aqueles que têm alguma dificuldade na sua mobilidade aceder e deslocar-se com igual oportunidade.

Incentivar as crianças que vivem na malha urbana da vila a deslocar-se em meios de transporte amigos do ambiente, tais como bicicletas, trotinetes e skates também tem sido considerado nas obras realizadas com vista à melhoria das condições de segurança de peões e demais utilizadores das vias da vila.