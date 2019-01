PCP contra venda da antiga estação da CP de Lagos a privados

Foi publicado no Diário da Republica, de 28 de dezembro, o despacho do Governo para que “seja desafetada do domínio público ferroviário o antigo edifício da estação de Lagos da CP”, sendo que “a desafetação mencionada tem como finalidade a respetiva alienação”.

O PCP está contra esta decisão por considerar que “este edifício é hoje uma das mais importantes referências do património histórico e cultural de Lagos, não só pela sua qualidade arquitetónica, tendo sido considerada, nesses tempos, a melhor estação ferroviária do sul, como pela decisiva participação que a construção do ramal ferroviário de Lagos representou no desenvolvimento e progresso do concelho”.

Os comunistas lembram que a linha ferroviária chegou finalmente a Lagos em 1922, “com grandes festejos que duraram três dias”. “É assim que este edifício, quase centenário, tem sido, desde sempre, um orgulho e uma referência para a população e um exemplo de excelência no património público”, realça o PCP, defendendo que a Câmara de Lagos tome medidas para manter a antiga estação de comboios na “memória coletiva”, tanto de residentes como de visitantes.

“Com esta decisão do Governo de desafetar para o direito privado e a alienação do edifício, exige-se que a Câmara Municipal de Lagos exerça o seu direito de preferência a quando da alienação do edifício da antiga estação de Lagos da CP, na defesa, manutenção e valorização do nosso património coletivo”, sublinha a comissão concelhia de Lagos do PCP.

O edifício da antiga estação foi desativado há mais de 12 anos. Até meados de 2011, o local era ocupado por vários sem-abrigo que dormiam junto à plataforma de embarque, espaço dotado de um resguardo. Mais tarde, em março de 2013, o espaço chegou a ser vendido a um casal britânico com residência em Lagos, que queria realizar obras de reconversão do espaço para um café e galeria de arte, o que nunca chegou a acontecer.