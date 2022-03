PCP defende produção de sal no Algarve

O Partido Comunista Português (PCP) questionou a Comissão Europeia acerca da possibilidade de certificar sal produzido numa fábrica na Alemanha com um selo biológico, "o que faz com que os nossos produtores de sal marinho sejam completamente atropelados”, anunciou o partido.

A deputada do PCP no Parlamento Europeu, Sandra Pereira, lançou as questões à Comissão Europeia acerca do regulamento “que fixa as regras relativas à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos”, nomeadamente o sal marinho e outros sais utilizados para géneros alimentícios.

“Como é sabido, a produção de sal assume importância para várias regiões de Portugal, como o Algarve e Aveiro. Sendo que no Algarve ela assume particular expressão em Castro Marim”, acrescenta o PCP em comunicado.

O Partido refere ainda que “estruturas de produtores e organizações de defesa do ambiente têm vindo a alertar para o risco de a Comissão Europeia vir a propor considerar como produto biológico todo o tipo de sal, incluindo os que decorrem de modos de produção agressivos para o meio ambiente. Uma medida que poderia favorecer a produção de sal industrial, atingindo produções ambientalmente mais equilibradas”.

Para o PCP, “a defesa da produção nacional, mais concretamente, da produção de sal de elevada qualidade no nosso País, e em equilíbrio com o meio ambiente, precisa de ser garantida”.