Pedro Abrunhosa & Comité Caviar atuam este fim de semana em Olhão

O Auditório Municipal de Olhão abre as portas a Pedro Abrunhosa e aos Comité Caviar na próxima sexta feira, 26 de novembro, a partir das 21:30, divulgou a autarquia.

Pedro Abrunhosa apresenta-se na noite de 26 de novembro, no palco do Auditório Municipal de Olhão, com um atrativo extra: os Comité Caviar, que acompanham o músico do nesta passagem pelo sul, trazendo muitos dos “hinos” da autoria do artista portuense.

Viajante, escritor e homem de palco por excelência, é na estrada que Pedro Abrunhosa se reencontra e deixa patente a sua poderosa escrita através de canções que se juntam a tantos outros hinos, lendas e adágios a que o autor nos habituou desde sempre, pode ler-se na nota de imprensa enviado pelo município acerca do concerto.

