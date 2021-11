Piaget de Silves assinala Dia Mundial da Prematuridade

O Instituto Piaget de Silves, associa-se às comemorações do Dia Mundial da Prematuridade com a realização de um colóquio e de um workshop, a decorrer no dia 19 de novembro, no auditório do campus académico, comunicou aquele instituto.

As ações tem como objetivo juntar profissionais de saúde e estudantes com o propósito de aumentar a consciencialização sobre a problemática dos nascimentos prematuros e as suas consequências para os recém-nascidos e respetivas famílias.

A efeméride é promovida pela European Foundation for the Care of Newborn (EFCNI), uma plataforma criada em abril de 2008, a nível europeu. O Dia Mundial da Prematuridade, também conhecido como Dia Internacional da Sensibilização para a Prematuridade, comemora-se a 17 de novembro.

O programa de atividades, preparado pela Escola Superior de Saúde Jean Piaget, em Silves, arranca às 08:30 horas, com o workshop “Suporte Básico de Vida Pediátrico”. Às 11:00 horas tem o início o colóquio que se prolonga até ao final da tarde, com múltiplas intervenções de profissionais de saúde.

