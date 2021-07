Piloto de Albufeira brilha no Estoril e alcança terceiro lugar

O piloto de Albufeira, João Luís, ao volante do Renault Spyder, ficou colocado em terceiro lugar na tabela geral, na segunda corrida do Campeonato Portugal Legend’s, no Estoril.

A corrida decorreu no passado fim-de-semana, com duas vitórias do piloto, garantindo a permanência do piloto no primeiro lugar do campeonato.

“Sem dúvida alguma correu tudo muito bem. Foram duas corridas muito difíceis, com muita luta em pista, onde tive um grande duelo com os BMW M3 e o estreante Renault Clio RS, que foram adversários temíveis, com os quais me diverti bastante e onde acabei por levar a melhor”, refere o piloto.

João Luís destacou ainda as “duas corridas, duas vitórias na classe e permanência no primeiro lugar no campeonato, sem esquecer ter conseguido a volta mais rápida na segunda corrida”.

A próxima corrida do piloto de Albufeira está agendada para setembro, no circuito Vasco Sameiro, em Braga.

