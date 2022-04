Pinhal da Samouqueira recebe festa tradicional da Páscoa

Depois de um interregno de dois anos, no próximo dia 18 de abril, segunda-feira, Vila do Bispo volta a cumprir a tradição de “Partir do Folar”.

Neste âmbito, a presidente da autarquia, Rute Silva, convida a população a participar na iniciativa, marcada para as 15:00, no Pinhal da Samouqueira, onde serão degustados os tradicionais folares, oferecidos pela Câmara Municipal. A tarde será animada pelo acordeonista Humberto Silva.

O município irá colocar à disposição transporte para os munícipes interessados em participar no evento, com as inscrições a decorrem até ao próximo dia 14 de abril, quinta-feira.

A celebração tem como objetivo “o reavivar de uma tradição popular, fortemente relacionada com os valores da partilha e da confraternização, que tem várias décadas de existência, e que fundamentalmente se prende com o costume de, na segunda-feira de Páscoa, inúmeras famílias do concelho se deslocarem, logo pela manhã, ao Pinhal da Samouqueira, levando consigo uma cesta de merenda repleta de mexilhões, carnes para grelhar e, como não poderia deixar de ser, o tradicional Folar da Páscoa, para comer e trocar com outras famílias”.