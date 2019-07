Pneus, grelhas, tubos e até papeleiras retiradas do fundo do rio em Silves

Pneus de grandes dimensões, grelhas, caixas, tubos de rega e até papeleiras foram alguns dos objetos retirados do leito do rio Arade, junto à cidade de Silves, numa ação de limpeza realizada pela autarquia, no passado dia 13 de julho.

A ação, que se estendeu durante cinco horas, integra a campanha da autarquia chamada “Lixo Zero – Ambiente 100” e que visa “sensibilizar as pessoas para a necessidade de reduzirmos resíduos, sobretudo os que são de maior longevidade e que contribuem fortemente para a poluição”.

“A autarquia quis, desta forma e com esta ação (que não é da sua responsabilidade), dar um contributo importante para a melhoria do estado do rio, por onde diariamente navegam várias embarcações, nomeadamente turísticas e que é um dos locais mais importantes para o turismo desta região”, salienta a Câmara de Silves.

Esta campanha terá ainda várias ações: começou em maio, no Silves Tour, com a substituição de garrafas de plástico por cantis de água, e prosseguirá com ações de educação ambiental em Armação de Pêra, durante o verão, e com as obras que em breve começarão nas piscinas municipais de Silves e que permitirão a redução de consumos energéticos e de água.