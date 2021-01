População de Vila do Bispo não consegue marcar consultas há um mês

A população de Vila do Bispo está há mais de um mês impedida de marcar consultas médicas no centro e extensões de saúde do concelho, devido a uma avaria no servidor informático, anunciou a Junta de Freguesia de Sagres.

Em comunicado, o presidente da junta de freguesia de Sagres, Luís Miguel Paixão, indicou que a avaria, reconhecida pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, “impede desde 2 de dezembro de 2020, a marcação de novas consultas, verificando-se também o cancelamento de outras agendadas porque o médico não tem acesso ao historial do doente”.

Atualmente, apenas são efetuadas as consultas do dia, renovações de baixas médicas e o receituário no centro e extensões de saúde, apontou o autarca.

Segundo Luís Miguel Paixão, a junta de freguesia de Sagres questionou a 7 de janeiro a diretora executiva do Agrupamento de Centros e Extensões de Saúde (ACES) do Barlavento algarvio, tendo esta assegurado que a peça necessária à reparação do equipamento teria de “vir do estrangeiro, mas que já tinha sido encomendada”.

O autarca adiantou que, passados 15 dias, o problema mantém-se, manifestando-se apreensivo “sobre os constrangimentos que o sistema possa gerar no processo de vacinação contra a covid-19 dos cerca de cinco mil habitantes do concelho”.

Por seu turno, a ARS/Algarve, numa resposta escrita enviada à agência Lusa, esclareceu que “está neste momento em curso o processo de aquisição de um novo equipamento informático, para que o mesmo possa ser substituído, com a maior brevidade possível”.

De acordo com a entidade gestora dos serviços de saúde pública da região, os constrangimentos a nível informático “não comprometem a realização da vacinação pelas equipas de saúde”.

“Apesar das limitações do sistema informático causado pela avaria de um servidor, o Centro de Saúde de Vila do Bispo está a funcionar a nível médico, de enfermagem e a administrativo, não colocando em causa o atendimento e a prestação de cuidados de saúde à população”, lê-se no documento.

A ARS/Algarve diz que o problema informático afeta o agendamento de consultas programadas, mas “estão asseguradas as consultas de recurso do dia para situações agudas e verificando-se um funcionamento normal dos tratamentos de enfermagem”.

