Portimão: 4 mil espetadores no arranque da Cidade Europeia do Desporto

O espetáculo de Video Mapping encantou o público

Cerca de quatro mil pessoas marcaram presença no espetáculo multimédia realizado no Portimão Arena, no passado dia 18 de janeiro, para dar o pontapé de saída do projeto “Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019”.

Depois dos Amor Electro terem interpretado pela primeira vez o hino da Cidade Europeia do Desporto (CED 2019), intitulado “Acredita”, subiram ao palco Rosa Mota e Jorge Pina, embaixadores da CED 2019, que dirigiram algumas palavras de incentivo à prática desportiva regular. Segundo o atleta paraolímpico Jorge Pina, natural da cidade, “não podia haver melhor lema do que o que foi escolhido (‘Mais desporto para todos’), porque inclusão rima com Portimão e o que realmente importa é que as pessoas aproveitem todas as oportunidades disponibilizadas para praticarem desporto de forma regular”.

Os Amor Eletro interpretaram o hino da CED

Quanto à campeã olímpica Rosa Mota, disse que “foi com grande honra” que aceitou o convite, expressando uma certeza: “Contém comigo para marcar presença em vários eventos ao longo deste ano, pois sou um exemplo de que não há idade limite para sairmos de casa, largar o sofá, e experimentar a prática desportiva ao ar livre.”

Na assistência podiam ver-se alguns dos desportistas embaixadores e padrinhos deste projeto, nomeadamente Miguel Praia, campeão europeu e mundial de motociclismo, Miguel Martinho, campeão mundial de windsurf, Duarte Benavente, piloto de motonáutica F1, os velejadores Luís Brito e Beatriz Gago, os surfistas Frederico Magalhães, Francisco Canelas, João Bracourt e Gustavo Gouveia, ou Rafaela Araújo (taekwondo), entre outros.

Marcelo promete deslocar-se a Portimão

Na sua intervenção, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, endereçou um cumprimento especial ao associativismo local, “pelo esforço e dedicação a esta causa”. “Queremos que os portimonenses encarem a prática desportiva regular como uma mais-valia para a sua saúde e bem-estar, para que sejam mais felizes na terra onde vivem. Portimão é sinónimo de desporto e tem todas as condições para sê-lo cada vez mais”, afirmou a autarca, que desafiou os presentes a participarem no projeto, apoiando igualmente os clubes do concelho.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, gravou um vídeo transmitido nos ecrãs do Portimão Arena, prometendo que se deslocará à cidade para assistir a algumas das provas agendadas. No final, expressou um “abraço de convicção de que este será um ano bem-sucedido, tanto a nível da projeção interna, como externa”.

Mais de 600 eventos até ao final de 2019

Até ao final do ano, Portimão vai receber mais de 600 eventos, com a participação de 40 mil atletas, sendo de destacar a etapa inicial da 45ª Volta ao Algarve em Bicicleta (20 de fevereiro), os Campeonatos Nacionais de Clubes de Triatlo e de Triatlo por Estafetas Mistas (23 e 24 de março) o Campeonato do Mundo de Windsurf (20 de abril a 5 de maio), o Europeu de Ultimate Frisbee (6 a 11 de maio), o Open de Portugal em Golfe (9 a 12 de maio), o Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica (17 a 19 de maio), a Festa Nacional da Ginástica (28 a 30 de junho), o Torneio Pré-época Liga Portuguesa7La Liga (19 a 21 de junho), a Record Master Cup em Futsal (23 a 25 de agosto), o Mundial de Superbikes (5 a 8 de setembro), a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica (6 a 8 de setembro), a Elite Cup de Hóquei em Patins (20 a 22 de setembro), o Europeu de Vela Adaptada (5 a 13 de setembro), o Rally Casinos do Algarve (1 e 2 de novembro) ou o Portugal Fit (30 de novembro e 1 de dezembro).