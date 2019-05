Portimão assinala 159º aniversário de Teixeira Gomes

A Casa Manuel Teixeira Gomes, na celebração do 159º aniversário do seu patrono (27 de maio), organiza um conjunto de eventos sobre alguns aspetos relevantes da sua vida e obra, que mantêm enorme atualidade, no plano científico, cultural, artístico e de cidadania.

Assim, para além da programação em curso no corrente ano, a celebração do aniversário incidirá sobre alguns aspetos da personalidade de Manuel Teixeira Gomes que merecem maior destaque: o melómano esclarecido e apaixonado; o empresário e principal exportador de figos do Algarve no seu tempo; o escritor e a sua primeira obra literária, “Inventário de Junho” (1899) e o aluno no seu percurso académico e na vida de boémia.

As celebrações ocorrem na semana do seu aniversário, entre 27 de maio e 5 de junho, e terão lugar nos equipamentos do município de Portimão, dos quais Manuel Teixeira Gomes é patrono: a Casa Manuel Teixeira Gomes e a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, bem como no Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes. Todos os eventos são de entrada gratuita.

Programa das comemorações do 159.º aniversário de nascimento de Manuel Teixeira Gomes:

Concerto de aniversário com pianista João Rosa

Data e hora: 27 Maio, 18h30

Local: Casa Manuel Teixeira Gomes

A laranja do Algarve para o Mundo

Comunicação, análise e debate sobre a produção, consumo e exportação dos citrinos do Algarve e a sua importância estratégica para a região e o país.

Com José Oliveira – Presidente da CACIAL e ALGARORANGE

Data e hora: 30 de Maio, 21h30

Local: Casa Manuel Teixeira Gomes

Inventário de Junho

Comunicação, análise e debate com o público sobre a escrita de Manuel Teixeira Gomes e a sua primeira obra literária, “Inventário de Junho”, de 1899

Com Francisco Sena, Coordenador do Departamento de Línguas do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo

Data e hora: 5 de Junho, 18h30

Local: Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes

Manuel Teixeira Gomes: Cábula ou curso errado?

Apresentação multimédia, comunicação e debate com alunos e professores do Ensino Básico e Secundário sobre o jovem Manuel Teixeira Gomes e o seu percurso académico.

Com José Alberto Quaresma – Diretor Científico da Casa Manuel Teixeira Gomes

Data e hora: 27 de Maio, 14h30

Local: Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes