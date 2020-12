Portimão comemora 96 anos de cidade em formato online

Entre 7 e 12 de dezembro, a Câmara Municipal de Portimão vai celebrar os 96 anos de cidade em formato online, devido à pandemia de covid-19, com uma programação especial com o mote “juntos cumprimos”, anunciou a autarquia.

A jovem estudante de Comunicação, Carlotta Carvalho, de 20 anos, é a anfitriã da programação desde ano, que convida a população a assistir através das redes sociais do município às comemorações do Dia da Cidade de Portimão.

Durante a semana de celebração, a decoração de Natal da cidade vai juntar-se à iluminação verde instalada no edifício da Câmara Municipal, que simboliza os sentimentos de esperança e solidariedade.

A 10 de dezembro, a partir das 18:00, será atribuído a partir das 18:00 o Prémio Iniciativa Jovem, um projeto que teve um investimento de 7000 euros.

A partir das 20:30, sobe ao palco do Grande Auditório do Teatro Municipal de Portimão o espetáculo “Volt’a Portugal em Revista”, produzida pela associação cultural Sonhos em Cena.

Este espetáculo, com entrada gratuita, mas com lotação limitada, pode ser assistido após o levantamento prévio de bilhetes no local, no dia anterior, entre as 13:00 e as 18:00.

O Dia da Cidade tem início pelas 09:00 de 11 de dezembro, com o tradicional hastear de bandeiras, com a participação de agentes da proteção civil local ao som do hino nacional, interpretado pelo fadista portimonense João Leote, Gabriel Rodeia e pela Sociedade Filarmónica Portimonense.

Seguem-se as celebrações do 13.º aniversário do Mercado da Avenida S. João de Deus e o 1.º aniversário do Pavilhão Desportivo da Boavista.

Às 18:00 vai decorrer a sessão solene, o momento alto do programa, no salão nobre da autarquia, com discursos do presidente da Assembleia Municipal, João Vieira e da presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes, além de momentos musicais dos alunos da Escola Básica e Secundária da Bemposta.

Para o dia 12 de dezembro, está agendada para as 10:00 a inauguração no Museu do Portimão as exposições “20.ª Corrida Fotográfica de Portimão” e “Bem-vinda sejas Amália”, que podem ser visitadas à terça-feira, das 14:30 às 18:00 e de quarta-feira a domingo entre as 10:00 e as 18:00. Ao domingo, a entrada é gratuita.

O Grande Auditório do TEMPO vai receber, a partir das 17:00, a última sessão da iniciativa “Portimão dá-te palco”, um projeto camarário que dá espaço a 20 artistas e bandas locais através da divulgação nas redes sociais do município.

Segue-se o lançamento do projeto “Portimão o palco é teu”, no Café Concerto do TEMPO, com um programa open cal, dando oportunidade aos artistas de atuar na Black Box, após inscrição no website da autarquia.

A elevação de Vila Nova de Portimão à categoria de cidade foi oficializada em Diário do Governo de 11 de dezembro de 1924, por iniciativa do escritor portimonense Manuel Teixeira Gomes, à época Presidente da República.

