Portimão entrega cinco mil vales às crianças para compras de natal

Com a entrega de cinco mil vales às crianças do pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo do ensino, arrancou formalmente esta quinta-feira, 17 de dezembro, o programa camarário “Portimão Dá a Mão à Economia Local”, criado com o objetivo de ajudar as empresas e as famílias a atenuar os efeitos nefastos da atual pandemia e que integra as campanhas “Valorizar o Comércio Local”, “Fundo de Apoio Empresarial” e “PTMàMESA”, anunciou o Município.

Para assinalar o início deste projeto, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda gomes, deslocou-se hoje à Escola Básica e Jardim de Infância da Pedra Mourinha, onde distribuiu os vales a uma turma do 4º ano, os quais se destinam à compra de presentes no comércio local, para que as crianças abrangidas tenham um Natal mais alegre neste ano particularmente difícil para todas as famílias.

Os vales, no valor unitário de 15 euros, vão ser distribuídos pelos cinco Agrupamentos de Ensino do concelho e podem ser trocados numa rede de lojas e serviços aderentes já a partir de amanhã, 18 de dezembro.

Esta medida insere-se na campanha “Valorizar o Comércio Local”, um dos três pilares do programa de apoio definido pela autarquia face ao flagelo económico e social que as famílias e as empresas portimonenses enfrentam desde março passado devido à Covid-19.

A campanha “Valorizar o Comércio Local” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Portimão e resulta de uma parceria com a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, a APCS – Associação Portimonense do Comércio e Serviços e a ATP – Associação Turismo de Portimão, visando o desenvolvimento de várias iniciativas de estímulo à economia local, num momento de acentuadas dificuldades para o comércio e a restauração do concelho.

Outra das iniciativas, intitulada “Ganhe no Comércio Local”, pretende beneficiar consumidores e empresários (comércio, serviços locais e restauração) e consiste numa ação de economia circular, na forma de vouchers (vales de compras). Assim, a partir das 10h00 de 18 de dezembro até as 19h00 do dia 2 de fevereiro próximo, por cada 10 euros em compras nas lojas aderentes do comércio local, o cliente tem direito a um cupão e pode habilitar-se, semanalmente, a ganhar vales de compras para utilização nas lojas aderentes até dia 28 de fevereiro de 2021, no valor de 50, 100 ou 200 euros.

Para serem sorteados, os cupões devem ser entregues com o respetivo talão de compra no Balcão Único da Câmara Municipal de Portimão, situada na Rua do Comércio, estando previstos seis sorteios, a realizar nas seguintes datas: 30 de dezembro; 6, 13, 20 e 27 de janeiro; 3 de fevereiro.

Os empresários ligados ao setor do comércio e serviços e da restauração que desejem aderir a esta campanha poderão inscrever-se no site do município, onde encontram o regulamento completo e respetiva ficha de inscrição, não existindo qualquer custo associado.

Como isso: Gostar Carregando...