Portimão: Estúdio multimédia do projeto PorTiArtista já foi inaugurado

No âmbito do “Março Jovem 2022” e a propósito do Dia da Criatividade Artística, teve lugar no dia 22 a inauguração oficial do estúdio multimédia do projeto PorTiArtista, que visa estimular os talentos musicais das crianças e jovens do Bairro da Cruz da Parteira, ao mesmo tempo que previne comportamentos desviantes e estimula a participação cívica.

PUB

Para assinalar o momento, as crianças e jovens daquele bairro social criaram uma nova letra para o arranjo musical baseado no popular tema “Volare”, dos Gipsy Kings, a que chamaram “Voar e acreditar” e que serviu de base para a gravação do seu primeiro videoclipe no novo estúdio multimédia e que pode ser visualizado aqui.

O projeto PorTiArtista surgiu da necessidade em apostar nas aptidões e potencialidades das crianças e jovens de extratos socialmente desfavorecidos, onde a oportunidade de acesso às artes é inexistente, tendo resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão e a Associação Dança Mais, que lançaram uma candidatura ao programa governamental Bairros Saudáveis com vista à criação de um estúdio multimédia em espaço físico existente no Bairro Cruz da Parteira.

O principal objetivo é encaminhar as crianças e jovens para um espaço onde a sua criatividade possa ser explorada e acompanhada, fomentando a escrita, a construção de conteúdos e o desenvolvimento de produções musicais e coreografias, entre outros aspetos.

O PorTiArtista é dinamizado através da equipa técnica do projeto camarário (Re)Viver o Meu Bairro, que acompanha diariamente a população a residir no Bairro da Cruz da Parteira e é composta por uma gestora, uma mediadora e um técnico de artes, nascido e criado no bairro da Cruz da Parteira e que espelha nos jovens um sonho de criança, na forma de uma porta aberta para um espaço onde a criatividade artística não tem limites. Construído em 1998, no âmbito de um programa de realojamento municipal, coexistem no Bairro da Cruz da Parteira várias culturas, vivendo naquele bairro, atualmente, cerca de 430 indivíduos, distribuídos por 120 fogos, com regime de arrendamento apoiado.