Portimão: Filipe Santos recebe medalha de honra da Cidade Europeia do Desporto

A Câmara de Portimão distinguiu recentemente o nadador Filipe Santos com a medalha de honra Cidade Europeia do Desporto 2019 (CED), na sequência do recorde do mundo, europeu e nacional alcançado na prova dos 25 metros mariposa Classe SM21-SDown, que integrou o Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada.

O atleta somou nas piscinas municipais da Guarda mais um importante triunfo ao seu palmarés, que inclui dezenas de títulos mundiais, europeus e nacionais, tendo batido um máximo mundial com mais de 10 anos, facto destacado pela presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, para quem se trata de um momento “de grande orgulho para todos nós, porque é uma bênção termos um nadador com uma prestação deste nível, e logo no ano em que estamos a viver a CED”.

“O Filipe é um desportista de eleição, para além de um ser humano extraordinário, que devemos acarinhar e incentivar, para que continue a ter bons resultados”, sublinhou a autarca. “Ele está no nosso coração e já faz parte da história coletiva do desporto local, uma vez que leva o nome do município bem longe”, destacou Isilda Gomes, antes de realçar o trabalho desenvolvido pelo clube O2 Portimão, representado na cerimónia pelo presidente da direção, João Nascimento, e pelo treinador Paulo Sousa, igualmente homenageados.

O técnico, que treina Filipe Santos desde 2005, revelou que o próximo desafio será o Campeonato Europeu de Piscina Longa, a decorrer de 12 a 22 de setembro, na ilha italiana da Sardenha, no qual o nadador participará nos 50 metros mariposa e nos 50 metros costas.