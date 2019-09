Portimão procura pessoas com mais de 100 anos

A região do Algarve já conta com mais de duas centenas de pessoas que “dobraram o século”. O município de Portimão identificou sete dessas pessoas com mais de 100 anos em instituições e procura agora mais centenários para poder fazer uma grande festa de homenagem, marcada para o próximo dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso

O município de Portimão está à procura de pessoas com mais de 100 anos. O objetivo da autarquia é identificar todos os cidadãos centenários, residentes no concelho, com o objetivo de os poder homenagear no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, a 1 de outubro.

“Dos contactos já estabelecidos entre a autarquia e as diversas instituições de apoio à terceira idade do município de Portimão, já foram identificados sete cidadãos que ‘dobraram o século’”, adianta a Câmara de Portimão, que quer agora “alargar o espectro da procura e garantir que todos os centenários sejam homenageados”.

Entre estes idosos está Adélia da Conceição, com 106 anos de idade, a utente mais idosa do Centro de Apoio a Idosos de Portimão, onde reside há já duas décadas. Nascida no dia 3 de fevereiro de 1913, a dona Adélia é seguramente uma das pessoas mais velhas da região do Algarve.

No início deste ano, o JORNAL do ALGARVE fez uma reportagem com a dona Adélia, onde a idosa com 106 anos de vida revelou que ainda carrega alguns costumes do passado, como “rezar o terço todas as manhãs”. Mas já não se recorda dos seus tempos de menina. “Ai, estou muito esquecida”, repetiu vezes sem conta, quando o JORNAL DO ALGARVE foi ao seu encontro, recentemente, no Centro de Apoio a Idosos de Portimão…

Leia a notícia completa na última edição.

Nuno Couto