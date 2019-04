Portimão recebe campeonato europeu de ‘frisbee’

A Praia da Rocha, em Portimão, é o local escolhido para acolher pela primeira vez o Torneio Europeu de Ultimate de Praia (Frisbee) realizado em Portugal. É de 6 a 11 de maio que o areal algarvio se vai transformar em 14 campos de jogo para a disputa de mais de 400 partidas da modalidade, originalmente conhecida como Ultimate Frisbee.

Até ao momento estão inscritas 88 equipas de 22 países, num total de 1.350 atletas, que disputarão oito categorias. A categoria mista será a mais disputada, com 18 seleções. Seguem-se a masculina e a de masters masculina, com 14 formações, e depois a de masters mista, com 12 equipas. Com a regra A do ratio entre atletas masculinos e femininos em vigor, será um Ultimate de Praia verdadeiramente misto.

Portugal vai estar representado por quatro equipas, nomeadamente nas categorias masculina, mista, master mista e grand master masculina.

O Campeonato da Europa de Ultimate de Praia da WFDF 2019 vai colocar frente a frente equipas de cinco jogadores. O Ultimate é um desporto que promove o ‘fair-play’, sem contacto físico e sem árbitro. Todos os jogadores são responsáveis por administrar e respeitar as regras.

“O Ultimate de praia ainda é uma modalidade relativamente jovem em Portugal, pelo que é natural que ainda não tenha alcançado o nível de outros países, mas acreditamos que este Europeu vai contribuir para a afirmação do desporto junto dos portugueses, principalmente das camadas mais jovens”, afirma Patrick van der Valk, da BULA, uma das entidades que organiza o evento, a par da Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco (APUDD) e da Federação Mundial de Desportos de Disco (WFDF).

O crescimento do Ultimate de Praia em Portugal

Foi precisamente pelas mãos de Patrick van der Valk e da sua mulher, Sofia Pereira, que o Ultimate de Praia chegou a Portugal, em 1995. O crescimento, nos primeiros anos, foi lento, mas aos poucos começaram a ser realizados torneios indoor, em relva e na praia, e o jogo chegou a outras cidades. Em 2001, a primeira seleção portuguesa participou num torneio, em Espanha. Em 2004, Portugal foi anfitrião do primeiro Campeonato do Mundo de Ultimate de Praia (WCBU).

Desde então que a modalidade tem vindo a crescer e, hoje, conta com dez equipas em todo o país. No total, Portugal tem cerca de 250 jogadores, o que torna as posições conquistadas em competições internacionais ainda mais notáveis: 4º lugar na Divisão Mista do WCBU de 2011, seguindo-se resultados semelhantes no Campeonato da Europa de Beach Ultimate (ECBU) em 2013 e no WCBU de 2015.

Em 2016, o Ultimate foi reconhecido pelo Comité Olímpico Internacional (e poderá ser desporto olímpico em 2028); e, no ano passado, também pela Federação Internacional do Desporto Universitário e pela Federação Internacional de Desportos Escolares. Por cá, espera-se que o Campeonato Europeu de Ultimate de Praia contribua para o crescimento da modalidade entre os mais jovens.