Portimão recebe últimos testes de pré-temporada de MotoGP em março

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, vai acolher a terceira e última sessão de testes de pré-temporada de MotoGP de 2023 em 11 e 12 de março, anunciou o promotor do campeonato.

De acordo com a Dorna, a empresa que organiza o Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, o circuito português vai receber os últimos dois dias de testes de pré-temporada das três categorias, MotoGP, Moto2 e Moto3, antes do arranque oficial da temporada de 2023, em 26 de março, também no AIA.

Os primeiros testes da nova época decorrem entre 5 e 7 de fevereiro do próximo ano em Sepang, na Malásia, mas apenas para os pilotos estreantes e os pilotos de testes das equipas.

Seguem-se três dias de ensaios, novamente em Sepang, já para todo o pelotão de MotoGP.

A caravana do Mundial chega a Portugal para os dois últimos dias de testes, em 11 e 12 de maio.

As categorias de Moto2 e Moto3 entram em pista no Algarve entre 17 e 19 de março, uma semana antes do arranque do campeonato.

Portugal vai acolher pela quinta vez desde 2020 uma ronda do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo.

A prova está marcada para 26 de março do próximo ano.