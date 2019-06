Portimão: SEF vai à escola legalizar crianças em situação irregular

Portimão é o primeiro município no Algarve a ver emitidos títulos de residência no âmbito do “SEF vai à Escola”. Na semana passada, sete crianças e jovens estrangeiros do município que estavam em situação irregular receberam os primeiros títulos de residência. E outros 18 títulos de residência serão entregues “muito em breve”.

Na cerimónia, que decorreu no salão nobre da Câmara de Portimão, com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, os sete alunos estrangeiros mostraram-se satisfeitos por passarem a ser cidadãos portugueses de pleno direito.

Arthur Lago, Bernardo Lima, Júlia Lima, Carlos Gomes, de nacionalidade brasileira, e os irmãos Andreia, Christian e Sabrina Cretu, de nacionalidade moldava, foram as primeiras crianças e jovens imigrantes, alunos do agrupamento de escolas da Bemposta e do agrupamento de escolas Júdice Fialho.

“A partir de hoje, estas crianças e jovens passam a fazer parte da família portimonense”, afirmou Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão…

