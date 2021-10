Portimão: Teatro Municipal inicia outubro com novidades na programação

O Teatro Municipal de Portimão apresenta o seu programa cultural para o mês de outubro, com especial destaque para o teatro e para a música, anunciou a autarquia.

Os espetáculos começam no sábado, dia 9 de outubro, no Teatro Municipal de Portimão (TEMPO) com a apresentação da peça “A noite de Molly Bloom” com a assinatura da A Companhia de Teatro do Algarve (ACTA), baseada no XVIII capítulo de Ulisses, de James Joyce e com a adaptação e dramaturgia de José Sanchis Sinisterra.

No sábado, dia 16, será o Teatro Nacional D. Maria II em Portimão a dar palco à peça “Morte de um caixeiro viajante”, de Arthur Miller, uma produção dos Artistas Unidos, com encenação de Jorge Silva Melo.

O programa de outubro fecha a dia 30 com as atuações de Dead Combo, Lulu Blind, João Doce (Wraygunn), Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo, que sobem ao palco do TEMPO para um concerto de Halloween com o mote “Club Makumba”.

Os três espetáculos iniciam às 21:00, com preços de cinco euros para “A noite de Molly Bloom” e dez euros para “A Morte de um Caixeiro Viajante” e “Club Makumba”. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira do TEMPO, de terça-feira a sábado, entre as 13:00 e as 18:00, através do site https://tempo.bol.pt, nos locais habituais para o efeito ou no próprio dia antes do espetáculo.

Ao longo do mês de outubro, é ainda possível assistir gratuitamente aos concertos de artistas locais no âmbito do projeto “O palco é teu”, que se realizaram todas as quintas-feiras do mês, às 19:00. Para isso, basta levantar os convites do espetáculo na bilheteira do Teatro Municipal de Portimão no dia antes do evento.

Mais informações estão disponíveis em www.teatromunicipaldeportimao.pt ou através dos contactos da bilheteira: 282 402 475/961 579 917.

