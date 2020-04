Portimonense apresenta a sua nova camisola para o eSports

A nova camisola do Portimonense já é uma realidade e promete não deixar ninguém indiferente, uma camisola que apresenta um design que vai de encontro à sua origem e que reflete a imponência deste clube centenário.

A preparação desta nova camisola vinha sendo trabalhada nas últimas semanas e cumpre assim um dos objetivos delineados para o ano 2020 do Clube para o eSports.



Com um padrão que vai de encontro ás novas tendências no Mundo eSports, é visível na sua frente os parceiros RR, Mercedes-Benz StarSul, AU BUREAU e S’LooK.

Os parceiros desportivos TOP Brasil e TSWarrior Player sao igualmente destaque nesta camisola refletindo a expansão da Modalidade.

Nas costas a NovaVita e as mangas com Jornal do Algarve, Sergisil, Snack Bar Hortinha e Building Lovers fecham os restantes parceiros que estão representados na primeira camisola da Modalidade.

Uma camisola que segue a linha do Portimonense Collection, um projecto inovador do Clube para o seu Merchandising.

Délio Mendes, designer do Portimonense, trabalhou arduamente na ideia desta primeira camisola para o eSports “tratou-se de um projeto que me foi proposto e que constituiu um desafio aliciante trabalhar para o novo e apaixonante mundo dos jogos online.”

Duarte Pereira, Team Manager do Clube refere que “é com enorme orgulho que lançamos os primeiros equipamentos de esports do clube. Procuramos uma produção futurista, na ótica de estar na vanguarda do design e com a esperança de cada vez vermos mais camisolas do Portimonense SC eSports junto dos nossos adeptos e simpatizantes. Os jogadores e staff do clube ficaram muito satisfeitos com o produto final, elogiando o designer moderno e futurista da mesma”.

Rui Águas, Diretor Geral e-Sports, refere “que apresentação da camisola é um marco importante da Modalidade e que reflete o Portimonense eSports no Mundo”, recorde-se que o eSports do Clube tem atletas na França, Itália, Brasil e Suíça.

Rui Águas, deixa uma palavra de agradecimento a “toda a Direção do Clube fundamental para o seu crescimento nas pessoas do seu Presidente Sr. Fernando Rocha, Sr. António Silveira e Sr. Henrique Diogo, pela apoio que emprestam à Modalidade”, prometendo “que este ano o e-Sports contará com mais surpresas”.

Acompanhe os jogos em direto:

www.esports.portimonense.pt,

Canal YouTube do Portimonense e-Sports.

Siga todas as notícias do e-Sports na página :

https://www.facebook.com/Portimonense.eSports/