Portimonense no TOP 70 do Ranking EA sports

Fruto de um trabalho consistente e de compromisso, o Portimonense SC entra no TOP 70 no ranking EA (vídeo jogos), em cerca de 3 meses, a consistência e vitórias em vários torneios catapultaram o Clube para um patamar EA que não era de todo esperado para um projeto ainda recente.

A fortíssima equipa portuguesa FTW Legacy, encontra-se na décima terceira posição (13), seguindo-se, EGN-CD Feirense SAD (35), e-Sports Vitória Sport Clube (65) e Portimonense SC e-Sports (68).

A equipa do Rio Ave FC e-Sports fecha o grupo de equipas portuguesas do Ranking 100 na posição (75).

Rui Águas, Diretor Geral do Portimonense SC e-Sports «partilha este feito com toda a direção do Clube, na pessoa do Presidente do Clube Sr. Fernando Rocha, Sr. Henrique Diogo, e com toda a estrutura nas pessoas do Duarte Pereira, Valdemar Silva e todos os grandes jogadores que hoje vibravam com esta marca, fazendo do Portimonense e-Sports uma família, sem eles, não poderíamos ter uma modalidade que será referência no Clube, não tenho dúvidas».

A poucos dias do arranque da Taça da Liga, trata-se sem duvida de uma notícia histórica para o e-Sports do Clube, com cerca de 70 Clubes registados no Pro Clubes Portugal, o Portimonense SC e-Sports fará a sua estreia nas competições FPF e-Sports no início do mês de Dezembro.