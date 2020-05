Portimonense regressa aos treinos com jogadores divididos em grupos

O Portimonense regressou ontem ao trabalho, com o plantel dividido em dois grupos, repartidos por treinos de manhã e de tarde, anunciou a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube.

O Portimonense, atual 17.º e penúltimo classificado, com 16 pontos, regressou ao trabalho juntamente com quase todas as outras equipas da I Liga de futebol, suspensa desde 12 de março, após a 24.ª jornada, devido à pandemia de COVID-19.

Com o fim do estado de emergência no dia 03 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com uma fonte do gabinete de comunicação do Portimonense, o regresso aos treinos verificou-se depois dos jogadores, equipa técnica e todos os trabalhadores da SAD do clube algarvio se terem submetido a testes para despistagem de COVID-19, “tendo todos os testes apresentado resultado negativo”.

“Para maior controlo, a todas as pessoas que participaram no treino durante a manhã de hoje foram efetuados controlos da temperatura”, referiu a fonte à agência Lusa.

O plantel foi dividido em dois grupos de trabalho, com treinos em períodos diferentes: “Um grupo treina de manhã e outro durante a tarde”.