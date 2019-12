Porto de Lagos vai ter novos apoios de pesca

A Docapesca lançou na semana passada um concurso para a empreitada de construção do parque de apoio aos armadores no porto de pesca de Lagos, com o preço base de cerca de 170 mil euros, para responder às necessidades das operações de recolha, reparação e acondicionamento de redes e apetrechos de pesca dos armadores e acondicionamento e armazenamento de isco.

Segundo adianta a Docapesca em comunicado, o parque será implantado num terreno no interior do porto de pesca de Lagos, com 2.753 metros quadrados, junto à lota.

“Será organizado por zonas, com espaços cobertos, de construção aligeirada, com condições de salubridade e conforto, no sentido melhorar as condições de trabalho e segurança da comunidade piscatória local”, informa a mesma fonte, salientando que “esta intervenção, preparada em articulação com os representantes dos pescadores e armadores, vem assim dar resposta ao anseio de reorganização deste espaço portuário”.

Entretanto, continuam a decorrer as dragagens para permitir o acesso em segurança de embarcações ao porto de Lagos, que nos últimos anos vinha enfrentando grandes dificuldades de navegabilidade.