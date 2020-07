Praia da Lota Resort desmente despedimentos em represália por participação em plenário

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Administração da Praia da Lota Resort desmentiu hoje o alegado despedimento de vários trabalhadores como forma de represália pela sua participação num plenário nas instalações da empresa, garantindo que todos os trabalhadores que estiveram nesse plenário continuam empregados no Praia da Lota Resort.

“Acomodámos um plenário sobre os direitos dos trabalhadores no passado dia 30 de junho de 2020. Até à data, todos os trabalhadores continuam a fazer parte da nossa equipa”, assevera a unidade hoteleira.

Em comunicado veiculado através da sua página rede social Facebook, a empresa reconhece que dois contratos temporários não serão renovados “pela sua opção de renovação intrínseca”, mas descarta qualquer ligação entre esses fins de contrato e o plenário, que decorreu no passado 30 de junho.

“Como exigido por lei, os trabalhadores em causa foram notificados previamente, sendo esta situação paralela ao plenário que ocorreu. Gostaríamos, assim, de esclarecer publicamente que todos os trabalhadores que atenderam ao plenário continuam empregados no Praia da Lota Resort”, frisa.

O alegado despedimento por represália foi denunciado na passada sexta-feira pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que fez várias questões ao Governo sobre a situação e acusou o grupo de violar os direitos dos trabalhadores, num ato que “configura um atentado ao direito de liberdade sindical, direito que se encontra consagrado no Código do Trabalho e na Constituição da República Portuguesa”.

Em resposta às acusações dos bloquistas, a Praia da Lota Resort afirma que não se compadece “com informações falsas, distorcidas e/ou difamatórias”, e que acredita e trabalha todos os dias “para que o bem-estar de todos os nossos colaboradores e clientes seja a nossa prioridade e isso espelha-se no feedback positivo que temos tido relativamente ao nosso estabelecimento durante os últimos 12 anos”.