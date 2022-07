Praia Verde acolhe curso de Gestão de Acidentes Multivítimas da OMS

A Praia Verde, no concelho de Castro Marim, vai ser palco de um curso de Gestão de Acidentes Multivítimas, ministrado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que vai decorrer entre os dias 1 e 4 de dezembro, anunciou a autarquia.

O curso, organizado pelo European Council of Disaster Medicine (ECDM), promovido por Verónica Aquilino, médica interna de Medicina Geral e Familiar, formadora de Medicina de Catástrofe e recentemente eleita secretária-geral do ECDM e membro do comité “120 Compressions”, na função de Assistant Program Director.

A castromarinense é ainda fundadora do curso intensivo de Emergência e Catástrofe, que decorreu pela primeira vez em Castro Marim no ano de 2016.

“Um acidente multivítimas refere-se a qualquer evento que produza um grande número de vítimas e que, por isso, esgota a capacidade habitual dos sistemas, interrompendo os procedimentos de rotina”, refere o município em comunicado.

A autarquia acrescenta ainda que “as urgências hospitalares são geralmente a linha da frente dos sistemas de saúde nestas situações e são a chave para uma resposta de emergência eficaz. Para melhorar esta resposta e diminuir a mortalidade, que aumenta dramaticamente, a OMS iniciou um processo para estabelecer o mínimo de normas e formação para a gestão de Acidentes em Massa na União Europeia”.

Esta formação foca-se na organização e ações da equipa que trabalha nas unidades de emergência na primeira hora, após um acidente em massa ter acontecido, orientada por chefes de unidades de saúde e de urgências, gestores hospitalares e equipas médicas de emergências.

Os objetivos principais incluem a preparação de todo o circuito, resposta e recuperação.

As inscrições podem ser feitas através do número 967 651 026.

Esta iniciativa conta com a colaboração da Global Health Security Alliance, Collaboration of Research to Enhance Disaster Outcomes e Internacional Comission on Disaster Medicine.