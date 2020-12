Prémios Cinetendinha estreiam-se em Loulé

PUB

O Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé, vai ser palco da primeira edição dos Prémios Cinetendinha, a 5 de dezembro, anunciou a autarquia.

O evento, organizado pela Academia Cinetendinha, pretende escolher os melhores filmes e atores nacionais e internacionais através de uma cerimónia, transmitida em direto pelo Sapo Mag e Cinetendinha.pt, estando um compacto agendado para a SIC Radical.

A “anti-gala” será conduzida pelo jornalista e crítico de cinema, Rui Tendinha, que também irá homenagear figuras relevantes do cinema português e exibidas as primeiras imagens de filmes nacionais que irão ser lançados no próximo ano.

Como favoritos a receber o galardão concebido por André Sancho, do Loulé Design Lab, estão “O Fim do Mundo”, “Listen” e “Ordem Moral”.

Rui Tendinha tem sido um colaborador habitual da Câmara Municipal de Loulé, responsável pela programação e dinamização do ciclo de cinema integrado no festival MED.

Devido à pandemia de covid-19, esta cerimónia não será aberta ao público.